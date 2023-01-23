Булыкин объяснил, почему российские игроки должны уезжать в Европу

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин рассказал, почему поддерживает отъезд отечественных игроков в Европу.

«Я за то, чтобы ребята уезжали в топ чемпионаты, ставили новые вызовы и прогрессировали. Поэтому, если его кто-то приглашает, и предлагают меньшую зарплату, я бы бросил вызов и поехал в Европу», — заявил экс-нападающий «Аякса» в интервью «Чемпионату». Эксперт отметил, что также важна договорённость между клубами и по личным запросам футболистов.

Сам Булыкин c 2007 по 2013 год выступал в Европе за немецкие, нидерландские коллективы, а также за бельгийский «Андерлехт». Самыми известными командами в его карьере стали «Аякс» и «Байер».