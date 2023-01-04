Агент высказался о будущем Изидора в «Локомотиве»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, действующий контракт 22-летнего француза с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в 5 миллионов евро.

«Пока без понятия, останется ли Вильсон в «Локомотиве», — приводит слова Лакруа «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Изидор провёл в составе «железнодорожников» 17 матчей, отметившись в них четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. За «красно-зелёных» форвард выступает с января 2022 года. Ранее он защищал цвета «Монако».