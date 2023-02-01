Гранат — о возможном переходе Азмуна в «Локомотив»: «Переход Сердара может стать самым ярким трансфером этого года»

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о возможном переходе нападающего «Байера» Сердара Азмуна в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что московский клуб может арендовать 28-летнего иранца.

Гранат считает, что Азмун способен усилить игру «железнодорожников», которые после 17 туров РПЛ идут на 14-м месте в турнирной таблице.

«Азмун, конечно же, сильнейший игрок для РПЛ. Переход Сердара может стать самым ярким трансфером этого года у нас в чемпионате», — приводит слова Граната «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Азмун провёл в составе «Байера» 13 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает иранского футболиста в 12 миллионов евро.