Пейчинович: «Жирков — легенда российского футбола»

Бывший футболист «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о Юрии Жиркова, недавно закончившем профессиональную карьеру.

«Скромность — самое золотое в Жиркове. Никто из российских футболистов не имел таких успехов в карьере, как Жирков. Это легенда российского футбола» — заявил сербский защитник в интервью изданию Sport24. Также Неманья рассказал, что из игроков «железнодорожников» с Жирковым хорошо общался только Александр Самедов, однако все остальные высказывались о Юрии лишь в положительных тонах.

Напомним, что в феврале текущего года бывший футболист российской национальной команды объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом Жиркова были подмосковные «Химки».