​Карпин выбрал состав на матч с «Локомотивом»

В субботу вечером в чемпионате России будет проходить матч 18-го тура между «Ростовом» и «Локомотивом». Наставник ростовской команды Валерий Карпин включил в стартовый состав таких исполнителей:

Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Уткин, Глебов, Селява, Комличенко, Голенков.

«Ростов» и «Локомотив» начнут поединок в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

В случае победы «Ростов» Валерия Карпина обойдёт «Спартак» и окажется на второй позиции в турнирной таблице.