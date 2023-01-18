Агент Теофилис Карасвидис, представляющий интересы полузащитника «Ференцвароша» Аисса Лайдуни, рассказал о возможном переходе игрока в «Локомотив».

«Локомотив» действительно заинтересован в Аисса, в этом нет никакого секрета. Многие клубы за ним следят, в том числе и команда из Москвы», – заявил агент игрока в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» видит в Лайдуни возможную замену Дмитрию Баринову в случае ухода того в турецкий «Бешикташ». Однако, по информации ЕФ.ру, вероятность трансфера 26-летнего тунисца невелика из-за сложных условий потенциальной сделки. Даже если Баринов покинет команду, маловероятно, что именно Лайдуни станет его сменщиком.