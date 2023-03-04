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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем «хейтерам»

04 Марта 2023 • 22:19 Комментировать
Ростов
1:3
Локомотив Москва
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Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой высказался об игре Артёма Дзюбы во встрече против «Ростова».

«Дзюба лишний раз показал всем «хейтерам», всем, кто его клевал последнее время. Не тренировался три месяца, из Турции приехал, вышел и три забил. У нас кричали: «Дзюба никому не нужен!» Это же смешно», — заявил экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, «железнодорожникам» удастся сохранить прописку в Премьер-лиге, отметив, что зимой руководство «Локо» подписало хороших футболистов, вспомнив Илью Лантратова, Сергея Пиняева, Артёма Дзюбу и Максима Глушенкова.

Напомним, что подопечные Михаила Галактионова выиграли у «Ростова» со счётом 3:1, благодаря хет-трику Артёма Дзюбы, выйдя на 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Артём Дзюба
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