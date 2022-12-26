Булыкин: «И в Азии найдутся федерации, которые не захотят с нами играть»

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин вновь не поддержал потенциальный переход РФС из УЕФА в АФК.

«И в Азии найдутся федерации, которые выступят против и будут просить об отстранении наших команд. Думаю, найдется достаточно таких федераций», - цитирует Булыкина «Матч-ТВ».

Он добавил, что предпочёл бы, чтобы отечественные команды ждали нормализации ситуации, но играя в одной конфедерации с испанскими «Реалом» и «Барселоной». Так как если поторопиться с переходом, то можно в итоге остаться у разбитого корыта.

Решение о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК планируют принять или не принять 27 декабря, когда состоится очередное заседание исполкома национального футбольного союза России.