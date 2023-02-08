Гранат назвал ситуацию, когда Дзюба играет с удвоенной энергией

Бывший партнёр Артёма Дзюбы по сборной России Владимир Гранат назвал ситуацию, когда Дзюба начинает выступать с удвоенной энергией. Сегодня московский «Локомотив» официально представил форварда вместе с защитником Игорем Смольниковым.

«Даже не стоит сомневаться в его качествах лидера, Дзюба поможет «Локомотиву». Тем более, он играет с удвоенной энергией тогда, когда ему есть, что доказывать. Я считаю, хорошее подписание для «Локо». Внутри молодой команды обязательно должны быть взрослые лидеры», - цитирует Граната «Чемпионат».

Напомним, что этой зимой «Локомотив» также подписал двух молодых талантливых россиян из «Крыльев Советов» - Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.