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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат назвал ситуацию, когда Дзюба играет с удвоенной энергией

08 Февраля 2023 • 22:12 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший партнёр Артёма Дзюбы по сборной России Владимир Гранат назвал ситуацию, когда Дзюба начинает выступать с удвоенной энергией. Сегодня московский «Локомотив» официально представил форварда вместе с защитником Игорем Смольниковым.

«Даже не стоит сомневаться в его качествах лидера, Дзюба поможет «Локомотиву». Тем более, он играет с удвоенной энергией тогда, когда ему есть, что доказывать. Я считаю, хорошее подписание для «Локо». Внутри молодой команды обязательно должны быть взрослые лидеры», - цитирует Граната «Чемпионат».

Напомним, что этой зимой «Локомотив» также подписал двух молодых талантливых россиян из «Крыльев Советов» - Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Владимир Гранат
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