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Агент Изидора высказался о возможном переходе в «Шальке»

23 Января 2023 • 18:19 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Эммануэль Лакруа, представитель игрока столичного «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал интерес «Шальке» к французскому форварду.

«Возможен ли переход Вильсона в «Шальке-04»? Ничего не подписано, так что нет. Сейчас многие клубы интересуются моим клиентом», — заявил агент футболиста в интервью изданию Sport24. Отметим, что ранее появилась информация о договорённости игрока «железнодорожников» с клубом Бундеслиги.

В футболке «Локомотива» Вильсон Изидор выступает с начала 2022 года. В составе московской команды в нынешнем сезоне он провёл 17 матчей, забив четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Шальке 04 Вильсон Изидор Эммануэль Лакруа Трансферы футбола - зима 2023
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