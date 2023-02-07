Агент Барбоза: «Дзюба поможет «Локомотиву»

Агент Паулу Барбоза оптимистично оценивает вероятный переход форварда Артёма Дзюбы в московский «Локомотив». Ранее такой информацией поделился российский журналист Иван Карпов.

«Вообще не удивлён, Дзюба – это хороший игрок, который может помочь «Локомотиву». Это нападающий, который прекрасно знает российский чемпионат, играть тут – хорошо для него», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Барбоза добавил, что «Локомотив» верно и осторожно поступает, подписывая нападающего не на долгий срок. Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» всего лишь до конца текущего сезона.