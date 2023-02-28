Генич – о «Локомотиве»: «Команда физически готова, всё должно быть нормально»

Российский комментатор Константин Генич оценил физическое состояние игроков московского «Локомотива» по итогам двух кубковых матчей со «Спартаком» в Пути РПЛ.

«Хоть «Локо» и проиграл оба матча, но позитивные моменты были. Так, команда сыграет в Пути регионов. Плюс эти две игры, несмотря на поражения, должны принести болельщикам позитив – у команды хороший состав и видна физическая готовность игроков, всё должно быть нормально», - заверил Генич корреспондента «РБ Спорт».

Напомним, что в РПЛ «Локо» идёт в одном очке от зоны вылета – на 14-м месте. Первый весенний матч чемпионата России подопечные Михаила Галактионова проведут на выезде против «Ростова» 4 марта.