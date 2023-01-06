Смородская уверена, что Галактионову по силам совмещать две должности

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская уверена, что совмещение двух тренерских должностей не скажется отрицательно на работе Михаила Галактионова в клубе. Напомним, нынешний наставник «Локо» является и главным тренером в молодёжной сборной России.

«Это совмещение не обременит Галактионова. Ведь пока не ясно, с кем будет играть молодёжка, к чему ее готовить…», - цитирует Смородскую Vprognoze.ru.

Михаил Галактионов возглавил «Локомотив» в середине ноября и теперь будет готовить команду к спасительной битве за сохранение места в РПЛ, ведь пока «железнодорожники» идут на 14-м месте, чего с этим российским грандом не случалось очень давно. Команда за 17 туров набрала всего лишь 13 очков.