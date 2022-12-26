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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников не считает Баринова главным разочарованием года в РПЛ

26 Декабря 2022 • 20:45 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший «железнодорожник» Дмитрий Сенников уверен, что его тёзка Дмитрий Баринов не является одним из худших в 2022 году в РПЛ.

«Я не могу плохо о нем сказать», - цитирует бывшего защитника «Спорт День за Днём».

Он добавил, что ему сложно назвать разочаровавшего его футболиста даже во всём «Локомотиве» потому, что там мало русских игроков.

Напомним, «Локо» перед зимним перерывом идёт лишь на 14 месте в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

Опорник «Локомотива» Дмитрий Баринов за год потерял в стоимости 3 млн евро. Год назад он стоил 12 млн евро, если верить порталу Transfermarkt.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сенников Дмитрий Баринов
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