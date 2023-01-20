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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоруков: «Я выступаю за то, чтобы иностранцев было меньше»

20 Января 2023 • 17:17 Комментировать (1)
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:00

Наставник петербургского «Динамо» Дмитрий Белоруков высказался о легионерах в клубах Премьер-лиги в нынешней ситуации.

«Мы уже говорили, что если наши клубы не участвуют в еврокубках, то зачем нам столько легионеров? Давайте дадим шанс молодым игрокам раз от этого вряд ли что-то изменится. Я выступаю за то, чтобы иностранцев было меньше», — заявил экс-футболист «Амкара» и «Анжи» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, изоляция отечественного футбола продлится долго, поэтому не имеет смысла тратить средства на иностранных игроков.

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Дмитрий Белоруков РПЛ
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Комментарии (1)
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rac531
20 Января 2023 в 18:22
А, что об этом думает товарищ Миллер?
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