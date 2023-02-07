Пономарёв: «Дзюба и Смольников уведут «Локомотив» в низшую лигу»

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв раскритиковал возможное подписание «Локомотивом» контрактов с нападающим Артёмом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым.

«Это полное безобразие. «Локомотив» укатится в низшую лигу, если такое случится. Это абсолютная безнадёга и не стоит их подписывать. Есть же в команде молодые пацаны, которые рвутся в бой. Они и будут бегать на поле, а эти своё уже отыграли», - цитирует Пономарёва Rusfootball.

Ранее в «Локомотиве» назвали условие для перехода двух бывших зенитовцев в клуб. Перед зимней паузой «Локо» возглавил молодой тренер Михаил Галактионов, клуб идёт на 14-м месте в РПЛ.