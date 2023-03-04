Во втором тайме матча 18-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Локомотивом»Артём Дзюба продолжает забивать и забивать. Сначала форвард воспользовался грубой коллективной ошибкой обороны соперника, когда никто не стал выбивать мяч из штрафной. Дзюба подобрал его и вторым касание переиграл голкипера.

Спустя пять минут нападающий замкнул дальнюю штангу после скидки головой от Максима Глушенкова. Он также отличился и в первом тайме, открыв счет.

Видео голов второго тайма смотрите в видеоформате.