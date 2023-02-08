Хаджи – о Дзюбе и Смольникове: «Позитивный момент для «Локомотива»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался по поводу двух последних подписаний московского «Локомотива». Напомним, что 8 февраля завершилась история о переходе форварда Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в стан «железнодорожников» - игроки официально пополнили «Локо», пока – до конца текущего сезона.

«Позитивный момент для «Локомотива» - это подписание двух игроков хорошего качества. Однако сейчас сложно понять, как они впишутся в игру и что вообще в «Локомотиве» происходит. Но думаю, что они помогут команде, приятно, что ветеранов всё же берут. А вот как их будет использовать тренерский штаб – уже другой вопрос», - цитирует Хаджи Rusfootball.