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Хаджи – о Дзюбе и Смольникове: «Позитивный момент для «Локомотива»

08 Февраля 2023 • 21:25 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался по поводу двух последних подписаний московского «Локомотива». Напомним, что 8 февраля завершилась история о переходе форварда Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в стан «железнодорожников» - игроки официально пополнили «Локо», пока – до конца текущего сезона.

«Позитивный момент для «Локомотива» - это подписание двух игроков хорошего качества. Однако сейчас сложно понять, как они впишутся в игру и что вообще в «Локомотиве» происходит. Но думаю, что они помогут команде, приятно, что ветеранов всё же берут. А вот как их будет использовать тренерский штаб – уже другой вопрос», - цитирует Хаджи Rusfootball.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Игорь Смольников Александр Хаджи
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