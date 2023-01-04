Известны первые соперники «Ростова» на сборе в ОАЭ

Стали известны первые соперники «Ростова» на первом зимнем сборе клуба в ОАЭ. Напомним, он стартует 14 января.

21 января подопечные Валерия Карпина встретятся с клубом «Бунёдкор» из Узбекистана. В этот же день пройдёт и вторая встреча ростовчан, соперник – индонезийский клуб «Джохор». Информация об остальных соперниках южан появится позже.

Напомним, после 17 туров, прошедших в текущем сезоне РПЛ, «Ростов» под руководством Валерия Карпина занимает третью строчку турнирной таблицы, совсем немного уступая «Спартаку» со второго места. У «Ростова» 35 очков, у «красно-белых» - 36. Лидирует в первенстве «Зенит» - 42 балла.