Пиняев: «Баринов — один из тех, кто отводил меня за ручку в школу «Локомотива»

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал о влиянии хавбека столичного клуба Дмитрия Баринова на переход в стан «железнодорожников».

«Мы с Бариновым давно знакомы, общаемся. У нас и раньше были разговоры. Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу «Локомотива», когда я находился там на протяжении года», — рассказал новичок «железнодорожников» в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По его мнению, полузащитник москвичей хотел увидеть Пиняева в футболке «красно-зелёных».

Напомним, что сегодня, 28 декабря,пришло официальное подтверждение перехода молодого нападающего из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив». Сообщается, что контракт Сергея с новым клубом, в котором он будет выступать под 19-м номером, рассчитан на следующие четыре сезона.