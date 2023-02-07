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Селюк: «Дзюба и Смольников – это усиление для «Локомотива»

07 Февраля 2023 • 23:35 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал главную трансферную сегодняшнего дня – переход Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив». По информации московского клуба, игроков от перехода в стан «Локо» отделяет только медосмотр, который состоится завтра.

«Конечно, это усиление для «Локомотива». Дзюба усилит любую команду, я это говорил и буду говорить. «Локомотив» поступил правильно в сегодняшней их ситуации, подписав лучшего бомбардира в истории РПЛ», - цитирует Селюка «Metaratings».

Судя по информации журналиста Ивана Карпова, оба игрока намерены подписать контракты с «Локо» на полгода. Клубу весной предстоит серьёзная борьба за выживание в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Селюк Артём Дзюба Игорь Смольников
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