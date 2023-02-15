Иванов: «С чего эпоха Дзюбы должна была подойти к концу?»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, который подписал контракт с «железнодорожниками» по ходу текущего месяца.

Иванов считает, что 34-летний Дзюба мог бы помочь и «Рубину», поскольку он продолжает оставаться игроком очень высокого уровня. Напомним, что в прошлом году опытный нападающий тренировался с казанской командой для поддержания формы после ухода из «Зенита» и перед переходом в турецкий клуб «Адана Демирспор», в футболке которого провёл в общей сложности пять матчей и забил один гол, расторгнув контракт в ноябре.

«Эпоха Дзюбы подошла к концу? С чего она должна была подойти к концу? Из-за того, что он поехал в команду, где не нужны нападающие? Он вышел в первой игре за «Адану», забил, а потом получилось так, что команда вообще играла без нападающего», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. После 17 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков.