«Не стоит бояться перехода в «Бешикташ» - Черчесов подбадривает Баринова

Российский специалист Станислав Черчесов считает, что Дмитрию Баринову не стоит бояться возможного трансфера в «Бешикташ». Черчесов, поработавший в разных чемпионатах, уверен в том, что футболисту московского «Локомотива» хватит как мастерства, так и характера для того, чтобы показать себя должным образом.

- Турецкая лига - это серьезное испытание, однако Дмитрий - парень с характером, так что ему точно не следует бояться подобного вызова, - цитирует слова российского специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российский чемпионат возобновится четвертого марта, «Локомотиву» предстоит сразиться с «Ростовом».