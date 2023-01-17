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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Не стоит бояться перехода в «Бешикташ» - Черчесов подбадривает Баринова

17 Января 2023 • 04:49 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Российский специалист Станислав Черчесов считает, что Дмитрию Баринову не стоит бояться возможного трансфера в «Бешикташ». Черчесов, поработавший в разных чемпионатах, уверен в том, что футболисту московского «Локомотива» хватит как мастерства, так и характера для того, чтобы показать себя должным образом.

- Турецкая лига - это серьезное испытание, однако Дмитрий - парень с характером, так что ему точно не следует бояться подобного вызова, - цитирует слова российского специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российский чемпионат возобновится четвертого марта, «Локомотиву» предстоит сразиться с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Дмитрий Баринов
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