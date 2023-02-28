Пейчинович: «Баринов может стать такой же легендой «Локо» как и Сёмин»

Бывший сербский защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович ответил на вопрос о том, нужно ли Дмитрию Баринову переезжать за границу и покидать стан «Локо».

«У Димы в будущем снова будет возможность уехать в Европу, однако стоит ли ему уезжать? Лучше остаться играть в России и быть воспитанником и ребёнком родного «Локомотива». В команде он может стать такой же легендой, как Юрий Семин для «Локо» или как Буффон для «Ювентуса», - цитирует серба Sport24.

Ранее этой зимой сообщалось о возможном отъезде опорника в «Бешикташ», однако «Локомотиву» и «орлам» Стамбула так и не удалось договориться о трансфере.