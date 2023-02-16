Новичок «Локомотива» Конти рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Херман Конти, перешедший в московский клуб текущей зимой из «Бенфики», рассказал о том, что летом 2017 года он мог перейти в «Зенит».

По словам 28-летнего аргентинца, сделке помешал президент его бывшего клуба, не захотевший отпускать футболиста в «Зенит».

«Это правда. Причём мной интересовался не только «Зенит» — были и другие хорошие клубы. Но в «Колоне» довольно одиозный президент, который зарубил все предложения. В итоге смогли договориться только с «Бенфикой», — цитирует Конте «Спорт-Экспресс».

Защитник отметил, что не жалеет о сорвавшемся переходе в петербургский клуб и теперь намерен выходить на матчи против этой команды с дополнительной мотивацией.

В общей сложности за «Бенфику» Конти провёл 10 матчей, отметившись в них одним забитым голом. В прошлом году защитник выступал за бразильский клуб «Америка Минейро» на правах аренды.