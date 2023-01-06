Булыкин отметил слабые места «Локомотива»

Бывший форвард московских «железнодорожников» Дмитрий Булыкин рассказал, какие позиции в составе «Локомотива» сейчас особенно нуждаются в усилении.

«Присмотреть бы им ещё защитника и кого-то в центр полузащиты. В «Локомотиве» много хороших игроков», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Бывший форвард добавил, что с таким набором футболистов столичному клубу будет легко решить задачу-минимум на этот сезон.

Напомним, этой зимой московский «Локо» уже пополнили два молодых игрока из самарских «Крыльев Советов» - это Сергей Пиняев и Максим Глушенков, а также бывший голкипер «Химок», который уже не первый год играет на полях РПЛ Илья Лантратов.