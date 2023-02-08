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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов считает, что Дзюба сильнее Игнатьева

08 Февраля 2023 • 20:19 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Российский агент Алексей Сафонов высказался о переходе Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Для «Локомотива» сейчас все средства хороши, чтобы выбраться из ямы. Дзюбу подписывают на полгода. Наверное, всё рассчитали. Думаю, он им поможет. С иностранцами сравнивать смысла нет. Если бы мне предложили сделать выбор между Игнатьевым и Дзюбой и подписать кого-то из них на полгода, я бы выбрал Артема», — заявил Сафонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Эксперт рассказал, что видит логику в таком подписании, отметив недостаток качественных нападающих в России. По его мнению, если у Дзюбы не будет конфликта с новым наставником «железнодорожников» Михаилом Галактионовым, то всё для команды будет хорошо. Сафонов также считает, что Артёму потребуется несколько матчей для набора формы, предположив, что форвард сможет забить хотя бы пять мячей за оставшиеся 13 игр в Премьер-лиге.

Напомним, что о трансфере бывшего капитана сборной России было объявлено сегодня, 8 февраля. Вместе с Дзюбой руководство «Локомотива» представило и своего воспитанника Игоря Смольникова.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Алексей Сафонов Иван Игнатьев
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