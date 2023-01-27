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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шмарко считает Баринова сильнейшим игроком РПЛ

27 Января 2023 • 13:46 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Наставник «Ленинградца» Александр Шмарко назвал самого сильного футболиста РПЛ.

По мнению специалиста, лучшим игроком чемпионата России на сегодняшний день является полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. Что касается легионеров, то их в данном вопросе Шмарко рассматривать не захотел.

«Баринов из «Локомотива». Он даже после травмы начал прибавлять и сейчас вышел на хороший уровень. По большому счёту Баринов всегда заполнял все необходимые позиции, которых команде не хватало — играл в опорной зоне и в центре обороны», — цитирует Шмарко «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей.

После 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов Александр Шмарко
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