Шмарко считает Баринова сильнейшим игроком РПЛ

Наставник «Ленинградца» Александр Шмарко назвал самого сильного футболиста РПЛ.

По мнению специалиста, лучшим игроком чемпионата России на сегодняшний день является полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. Что касается легионеров, то их в данном вопросе Шмарко рассматривать не захотел.

«Баринов из «Локомотива». Он даже после травмы начал прибавлять и сейчас вышел на хороший уровень. По большому счёту Баринов всегда заполнял все необходимые позиции, которых команде не хватало — играл в опорной зоне и в центре обороны», — цитирует Шмарко «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей.

После 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 13 набранных очков.