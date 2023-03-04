Аршавин прокомментировал хет-трик Дзюбы в ворота «Ростова»

Бывший капитан российской сборной Андрей Аршавин высказался о хет-трике нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в ворота «Ростова».

«Дзюба использовал две детские ошибки игроков «Ростова». Осипенко почему-то побежал на лицевую линию, потом Дзюба на лёгком аллюре бежал с центра поля, а мяч не выбили», — поделился своим мнением экс-игрок «Зенита» и «Арсенала» в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что «железнодорожники» выиграли свой первый матч РПЛ в 2023 году, обыграв «Ростов» со счётом 3:1 и поднявшись на 13-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.