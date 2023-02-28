Гранат: «Антон Миранчук не менее талантлив, чем Алексей»

Бывший российский защитник Владимир Гранат поделился мыслями об Антоне Миранчуке, который, по недавним словам его агента, настроен на переезд в европейский чемпионат.

«Я считаю, что Антон не менее талантливый футболист, чем его брат-близнец Алексей. Думаю, что брат сможет ему помочь дельным советом по переезду. Если есть шанс, то нужно обязательно попробовать. В России Миранчук является квалифицированным футболистом», - цитирует Граната «Чемпионат».

Эксперт добавил, что Миранчук всегда сможет вернуться в Россию, даже если потерпит неудачу в более сильном европейском чемпионате.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук планирует до конца доиграть свой контракт в «Локо», а после отправиться играть за границу. Его соглашение с «железнодорожниками» действует до окончания следующего сезона.