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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Ростов» пока на третьем месте, это ненормально»

04 Марта 2023 • 19:33 Комментировать (3)
Ростов
1:3
Локомотив Москва
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- В прошлый раз вы сравнили футбол с регби. Сегодня как, поле посмотрели, активное поле, нормальное?

- Смотреть на него можно, нам на нем играть. Со стороны может показаться все, что угодно. Футболисты должны почувствовать и понять, можно ли что-то делать на этом поле или нет. Одно дело начало игры, а может, его сейчас вспашут, ведь оно укатанное, и мяч будет вообще дробить. Непонятно, это напрягает, естественно.

- Многие наставники команд выражались о том, стоит ли так рано возобновлять сезон? В прошлый раз в Ростове-на-Дону была минусовая температура. Вы считает, стоит, или надо дать еще подготовиться командам?

- Точно не из-за подготовки, не из-за того, что не хватило времени. Точно не из-за этого. Вот именно конкретно из-за того, что поля не в лучшем состоянии. Даже у нас в Ростове, мягко говоря, оно не в лучшем состоянии, это мягко говоря. В Екатеринбурге что мы видим по картинке. В Москве также не лучшие поля. На них можно, наверное, где-то играть. Просто есть ли смысл, когда есть время проводить туры, когда нет еврокубков у нас, есть ли смысл играть так рано - надо подумать.

- Лет 10-15 назад было сложно представить, что «Ростов» и «Локомотив» бьются за разные места в турнирной таблице. Почему так происходит? «Локомотив» бьется за выживание, «Ростов» - за медали. Как так все перевернулось?

- Бывает. Год на год не приходится, бывает, что большие команды борются за другие задачи на данный момент, чем это положено на бумаге. Бывает. «Ростов» пока на третьем месте, это ненормально, я скажу так.

- Почему ненормально? А если на первом?

- Почему ненормально? Потому что! Посмотрите на бюджет, на команду, стадион, аэропорт, на перелеты. Я вам сейчас миллион причин назову, почему нет. Ни одной причины за нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
04 Марта 2023 в 20:46
ай карпучишка-трениришка.. с таким тренером им хучь 3-й бюжец зенита дай - без толку будет.. кхе-кхе.. )))
andi
04 Марта 2023 в 19:57
Прав ВАЛЕРА . Дайте РОСТОВУ бюджет ЗЕНИТА и газпром будет в проходе аналь....
kostet
04 Марта 2023 в 21:13
Да вон выкинутый из Зенита Дзюба уже три палки кинул тренеришке.
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