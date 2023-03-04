Карпин: «Ростов» пока на третьем месте, это ненормально»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- В прошлый раз вы сравнили футбол с регби. Сегодня как, поле посмотрели, активное поле, нормальное?

- Смотреть на него можно, нам на нем играть. Со стороны может показаться все, что угодно. Футболисты должны почувствовать и понять, можно ли что-то делать на этом поле или нет. Одно дело начало игры, а может, его сейчас вспашут, ведь оно укатанное, и мяч будет вообще дробить. Непонятно, это напрягает, естественно.

- Многие наставники команд выражались о том, стоит ли так рано возобновлять сезон? В прошлый раз в Ростове-на-Дону была минусовая температура. Вы считает, стоит, или надо дать еще подготовиться командам?

- Точно не из-за подготовки, не из-за того, что не хватило времени. Точно не из-за этого. Вот именно конкретно из-за того, что поля не в лучшем состоянии. Даже у нас в Ростове, мягко говоря, оно не в лучшем состоянии, это мягко говоря. В Екатеринбурге что мы видим по картинке. В Москве также не лучшие поля. На них можно, наверное, где-то играть. Просто есть ли смысл, когда есть время проводить туры, когда нет еврокубков у нас, есть ли смысл играть так рано - надо подумать.

- Лет 10-15 назад было сложно представить, что «Ростов» и «Локомотив» бьются за разные места в турнирной таблице. Почему так происходит? «Локомотив» бьется за выживание, «Ростов» - за медали. Как так все перевернулось?

- Бывает. Год на год не приходится, бывает, что большие команды борются за другие задачи на данный момент, чем это положено на бумаге. Бывает. «Ростов» пока на третьем месте, это ненормально, я скажу так.

- Почему ненормально? А если на первом?

- Почему ненормально? Потому что! Посмотрите на бюджет, на команду, стадион, аэропорт, на перелеты. Я вам сейчас миллион причин назову, почему нет. Ни одной причины за нет.