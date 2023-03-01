«Дзюба мог бы играть в Серии А» — Камоцци

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о том, смог бы нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заиграть в чемпионате Италии.

«Дзюба мог бы играть в нашей Серии А. Но ему нужно найти команду и тренера, которым понравятся его игровые качества. Футболистов как Артём любят такие тренера, как Баллардини, Боккетти, Моуринью, Индзаги», — цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, 34-летний форвард перебрался в «Локомотив» минувшей зимой, подписав с «железнодорожниками» трудовое соглашение до конца сезона-2022/23. За новый клуб Дзюба принял участие в двух матчах Кубка России и не отметился результативными действиями.