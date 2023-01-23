Игонин сожалеет о срыве перехода Баринова в «Бешикташ»

Бывший российский полузащитник Алексей Игонин высказался по поводу сорвавшегося трансфера Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ». Напомним, в последние две недели сообщалось о том, что российский опорник может перебраться в турецкий гранд, но «Локо» отвергло все предложения «Бешикташа», так как москвичей не устроила предложенная за игрока сумма.

«На мой взгляд, очень плохая новость, ибо сегодня всё меньше и меньше российских футболистов, у которых есть имя и история. И нам нужно по максимуму их беречь», - цитирует Игонина «Матч-ТВ».

Напомним, 26-летний Дмитрий Баринов – капитан и лидер московского «Локомотива», «железнодорожники» в текущем сезоне РПЛ сражаются за выживание и идут на 14-м месте турнирной таблицы.