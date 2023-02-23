Агент Баринова: «В «Локомотиве» была аргументация, что сейчас не тот момент, чтобы отпускать Дмитрия»

Агент полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова рассказал, почему его клиент не оказался в «Бешикташе» в зимнее трансферное окно.

«Была аргументация, что сейчас не тот момент и не то время, чтобы за такие деньги отпускать такого игрока. Предложили 5 миллионов евро — не устроило», – цитирует агента «Чемпионат».

Агент Баринова также добавил, что «Локомотиву» приходится очень сложно без Дмитрия, что было видно во вчерашнем матче Кубка России со «Спартаком», где «железнодорожники» проиграли 0:1.

Напомним, выступает за московский «Локомотив» всю карьеру. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник отметился одним голом и одной результативной передачей в чемпионате России.