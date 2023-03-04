Дзюба забил уже третий гол в ворота «Ростова»

Третья команда Премьер-лиги, «Ростов», принимает идущий в зоне стыков «Локомотив» в матче 18-го тура Премьер-лиги. Несмотря на большую разницу в таблице, гости уже громят одного из лидеров. Невероятно, но все три гола забил Артём Дзюба. В середине второго тайма с правого фланга Франсуа Камано доставил мяч к ближней штанге, Максим Глушенков продлил его полет, и Дзюба замкнул дальнюю стойку - 3:0.

Напомним, что Артём Дзюба также забил на 33-й и 58-й минутах. Это его первый матч в РПЛ с лета. После ухода из «Зенита» ветеран провел неудачный отрезок в Турции и подписал контракт на полгода с «Локомотивом».

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