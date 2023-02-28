Билялетдинов: «Миранчуки могут объединиться в Европе»

Бывший российский полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал весть о возможном отъезде Антона Миранчука в один из европейских чемпионатов после окончания его контракта с «Локомотивом» летом 2024 года.

«Думаю, что попробовать себя в более сильном чемпионате — отличная идея для него, почему бы и нет? Можно в будущем объединиться с братом в одном клубе. Футболист-то Антон классный — точно не потеряется», - цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, что брат Антона Миранчука Алексей на данный момент выступает в Серии А за «Торино», права на полузащитника принадлежат «Аталанте».