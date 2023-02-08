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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин предположил, сколько Дзюба забьёт в РПЛ

08 Февраля 2023 • 18:25 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин предположил, сколько новичок «Локомотива» Артём Дзюба забьёт голов во второй части РПЛ. Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий успешно прошёл медицинское обследование в новом клубе.

«Думаю, четыре гола сможет забить», - цитирует Аршавина «Матч-ТВ».

Экс-футболист добавил, что возвращение Дзюбы – яркое событие для РПЛ, о нём будут говорить все, вне зависимости от результативности.

Последним клубом Дзюбы до «Локо» был турецкий «Адана Демирспор». В нём россиянин выступал с конца августа по начало ноября и забил лишь один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Аршавин Артём Дзюба
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