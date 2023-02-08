Аршавин предположил, сколько Дзюба забьёт в РПЛ

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин предположил, сколько новичок «Локомотива» Артём Дзюба забьёт голов во второй части РПЛ. Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий успешно прошёл медицинское обследование в новом клубе.

«Думаю, четыре гола сможет забить», - цитирует Аршавина «Матч-ТВ».

Экс-футболист добавил, что возвращение Дзюбы – яркое событие для РПЛ, о нём будут говорить все, вне зависимости от результативности.

Последним клубом Дзюбы до «Локо» был турецкий «Адана Демирспор». В нём россиянин выступал с конца августа по начало ноября и забил лишь один гол.