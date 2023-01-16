Игнатьев: «Подряд пять дней жёстких двухразовых тренировок - такого не вспомню»

Нападающий столичного «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал изменение тренировочного процесса с приходом в клуб Михаила Галактионова.

Футболист отметил, что в данный момент специалист закладывает фундамент в основу будущих физических кондиций спортсменов. Поддерживать эти кондиции команда, по словам игрока, будет через регулярные матчи.

«Чтобы вот так - подряд пять дней жёстких двухразовых тренировок - такого не вспомню за всё время, что играю в футбол. Но согласен со всеми парнями: это обязательно принесёт весной свои плоды», - цитирует игрока «железнодорожников» «Матч ТВ».