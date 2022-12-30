Кавазашвили раскритиковал переход Лантратова в «Локомотив»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в московский «Локомотив».

«Зачем «Локомотиву» Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков и Гильерме, который всё ещё никуда не ушел?», - цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Ветеран советского футбола добавил, что это подписание – большая ошибка как для столичного клуба, так и для самого вратаря.

«Железнодорожники» официально объявили о переходе голкипера 30 декабря. В текущем сезоне у Лантратова за «Химки» 14 встреч в рамках РПЛ, в которых он пропустил 25 мячей. Три матча голкипер сыграл на ноль.