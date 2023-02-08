Булыкин — о возможном переходе Смольникова в «Локомотив»: «Когда есть опытные футболисты в команде, это приносит пользу»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника Игоря Смольникова в московский клуб.

Эксперт не смог ответить на вопрос, станет ли 34-летний футболист усилением для «железнодорожников», однако подчеркнул, что желание Смольникова продолжать выступать должно благоприятно отразиться на его новой команде.

«Когда есть конкуренция и опытные футболисты в команде, это приносит стабильность и пользу. Желание Смольникова играть благоприятно должно сказаться на «Локомотиве». Если Игорь ещё и заиграет, то это будет просто отлично и для него, и для команды», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Смольников защищал цвета московского «Торпедо», с которым расторг соглашение в конце декабря прошлого года. За «автозаводцев» опытный футболист провёл 21 матч, отметившись одним голом и одной результативной передачей.