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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Не уверен, что после хет-трика Карпин позовёт Дзюбу в сборную из-за личных отношений» эксклюзив

05 Марта 2023 • 12:39 Комментировать
Ростов
1:3
Локомотив Москва
окончен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о матче с «Локомотивом» и хет-трике Артёма Дзюбы.

- Дзюба сделал хет-трик в ворота «Ростова», и вообще неплохо смотрится в «Локомотиве». Чем это объясняете?

- Его опытом, мастерством. Это фундаментальные вещи, и они выходит на первый план. Ну, и мотивация, конечно.

- У него был особый настрой на «Ростов»?

- Нет, не думаю. У него в принципе он есть. Ну, и на ростовчан он был хороший. Хотя даже скорее не на саму команду, а на Карпина. Я думаю, Дзюбу также задевали разговоры о том, что его уже списали со счетов.

- Теперь Карпин пригласит его в сборную?

- Не уверен, потому что личные отношения влияют. Надо это убирать. Все в руках Дзюбы, даже не Карпина. Если Артём постоянно будет забивать, да еще помногу, то придется его вызывать.

- Многие эксперты отмечали, что до конца чемпионата Дзюба забьет мячей пять–шесть максимум, но он, похоже, перевыполняет план.

- Конечно. Больше пяти Артем точно забьет.

- «Ростов» вас разочаровал?

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- Я смотрел все матчи южан на Зимнем кубке, в Кубке России и думал, что в сезоне они как-то преобразятся. Была надежда, что команда соберется и покажет содержательный футбол. Но пока ранняя весна, можно сделать скидку на поля. Не это главное. Ростовчане не так хорошо двигаются, не так организованы. Это видно во всем. Пока они не готовы к рестарту сезона, к сожалению.

- Отсутствие усиления вызывает у вас опасения?

- Я думаю, что в первой части сезона команда играла выше своего потолка за счет тренерских идей, организации игры. Поэтому Ростов» шел высоко. А с «Локомотивом» южане могли сыграть лучше. Если они соберутся, мобилизуются, то могут удержаться наверху, если будут зубами цепляться и за счет старания, организации, функциональной подготовки. А если будут играть так же, как вчера, то будут скатываться, причем быстро. Следующий матч с «Пари НН»

- будет как лакмусовая бумажка.

- Гол Комличенко в конце матча подсластил пилюлю от игры южан?

- Нет. Скрашивания впечатления у меня не было. Пошли замены, «Локомотив» начал беречь футболистов. Но у них все равно были хорошие выбегания, они могли еще забить. Поэтому осталось нехорошее впечатление от игры «Ростова», я думаю, у всех.

- «Локомотив» выберется из подвала турнирной таблицы по вашим ощущениям?

- Это очевидно. Я не думал, что они вылетят в ФНЛ. Но высоко «железнодорожники» все равно не поднимутся. Будут в середнячках.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Сергей Балахнин Артём Дзюба
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