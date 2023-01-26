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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» хочет избавиться от Ненахова

26 Января 2023 • 15:21 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

«Локомотив» подыскивает новый клуб для защитника Максима Ненахова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в случае ухода 24-летнего россиянина руководство московского клуба может обратить внимание на игрока «Крыльев Советов» Гленна Бейла.

Действующий контракт Ненахова с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Ненахов провёл за «Локомотив» 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. За московскую команду защитник выступает с 2021 года. Ранее он защищал цвета «Ахмата», хабаровского СКА, «Ротора» и «Тюмени».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Ненахов Гленн Бейл Трансферы футбола - зима 2023
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