«Локомотив» хочет избавиться от Ненахова

«Локомотив» подыскивает новый клуб для защитника Максима Ненахова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в случае ухода 24-летнего россиянина руководство московского клуба может обратить внимание на игрока «Крыльев Советов» Гленна Бейла.

Действующий контракт Ненахова с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Ненахов провёл за «Локомотив» 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. За московскую команду защитник выступает с 2021 года. Ранее он защищал цвета «Ахмата», хабаровского СКА, «Ротора» и «Тюмени».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.