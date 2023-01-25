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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко: «Локомотиву» надо постараться, чтобы вылететь из РПЛ»

25 Января 2023 • 19:51 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший «железнодорожник», а ныне футбольный тренер Сергей Гуренко порассуждал о перспективах «Локомотива» вылететь по итогам текущего сезона в РПЛ.

«Напрямую «Локомотив» точно не вылетит, команде по силам легко подняться на безопасное 12-е место, которое сейчас занимает «Пари-НН». Если учесть подбор игроков и значимость клуба, то я уверен, что они точно не понизятся в классе, это надо сильно постараться», - цитирует Гуренко «Спорт День за Днём».

Напомним, что перед зимней паузой «Локо» расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, у клуба всего лишь 13 набранных очков за 17 прошедших туров.

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Локомотив Москва Сергей Гуренко
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