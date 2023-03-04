Игнатьев: «Дзюба подтвердил, что ещё на многое способен»

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев высказался о хет-трике Артёма Дзюбы во встрече Премьер-лиги против «Ростова».

«Дзюба подтвердил, что ещё на многое способен. На мой взгляд, Артем удачно делает то, что положено бомбардиру — человеку, который должен забивать. Это очень важная роль на футбольном поле», — заявил известный специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, такой перформанс подтвердил, что Артём может выступать на уровне Премьер-лиги. Также Игнатьев не исключает того, что у нападающего была особая мотивация на матч против команды Валерия Карпина.

Напомним, что «Локомотив» выиграл со счётом 3:1, поднявшись на 13-ю строчку в турнирной таблице российского чемпионата.