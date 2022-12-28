Нигматуллин – о Лантратове в «Локомотиве»: «Достаточно интересная кандидатура»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал потенциальный переход голкипера «Химок» Ильи Лантратова в стан «железнодорожников».

«Я согласен, что Лантратов на российском рынке выглядит достаточно интересной кандидатурой», - цитирует экс-голкипера «Спорт-Экспресс».

Нигматуллин добавил, что позиция вратаря в «Локомотиве» сейчас вызывает большие проблемы, так как основной голкипер Гилерме уже возрастной, а его дублёр Даниил Худяков перспективен, но слишком молод. И в той ситуации, в которой сейчас оказался «Локомотив», нужен тот, кто будет выручать.

В текущем сезоне у Ильи Лантратова 14 сыгранных встреч за подмосковную команду. Пропустил он в них 25 раз, три матча отстоял «на ноль».