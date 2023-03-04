Данни: «Конечно, я очень рад за Дзюбу, он большой молодец»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался о хет-трике Артёма Дзюбы во встрече Премьер-лиги против «Ростова».

«Конечно, я очень рад за Дзюбу, он большой молодец. Артем — великолепный футболист. Здорово, что он вернулся в футбол и продолжил играть, радовать болельщиков», — заявил экс-полузащитник португальской сборной в интервью изданию«РБ Спорт».

Напомним, что три гола Артёма помогли «железнодорожникам» выйти на 13-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 16 очков после 18 туров. Для Дзюбы эти мячи стали первыми в футболке «Локомотива».