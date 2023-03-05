Балахнин: «Для меня нет сенсации в таком выступлении Дзюбы»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче против «жёлто-синих».

«Для меня вообще никакой сенсации в таком выступлении Дзюбы. Он и в кубковых матчах со «Спартаком» хорошо выглядел, только не забил. И против «Ростова» сыграл на высоком уровне», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, на такое выступление Артёма повлияли его опыт и уровень, с которым, по словам эксперта, придётся считаться всем клубам РПЛ, а также особые взаимоотношения с Валерием Карпиным и ошибки обороны «Ростова».

Напомним, что хет-трик бывшего капитана российской национальной команды позволил «Локомотиву» выиграть со счётом 3:1 и подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.