Бышовец планирует оформить Fan ID

Бывший наставник российской национальной команды Анатолий Бышовец рассказал о желании оформить карту болельщика для посещения матчей РПЛ.

«Придётся мне делать паспорт болельщика, раз принято такое решение. Получается, надо будет иметь дело с охраной стадиона и предъявлять этот паспорт, даже если это приглашение в ложу», — приводит слова экс-игрока сборной СССР издание «РБ Спорт».

Напомним, что система Fan ID начала действовать на стадионах всех клубов Российской премьер-лиги с 1 января 2023 года. Ранее карта болельщика была необходима лишь на пяти аренах.