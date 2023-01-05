Экс-президент РПЛ порассуждал о прогрессе Пиняева

Бывший глава РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал текущий этап карьеры молодого российского таланта Сергея Пиняева. Напомним, перед новым годом 18-летний россиянин перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Судя по прессе, Пиняев действительно прямо сейчас самый талантливый футболист России. За него была драка между клубами», - цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что Россия видела уже множество футболистов, которые отлично проявляли себя на молодёжном уровне, но терялись на взрослом. И пояснил, что время поставит всё на свои места, но пока что новичок «Локо» - талантливый российский игрок.

Сергей Пиняев перешёл в «Локомотив» вместе со своим молодым одноклубником Максимом Глушенковым, они вместе играли в стане «Крыльев Советов».