Генич назвал число голов, которые Дзюба забьёт за «Локо»

Российский комментатор и эксперт футбола Константин Генич поделился своим прогнозом по поводу того, сколько забьёт в текущем сезоне голов новичок «Локомотива» из Москвы Артём Дзюба. Напомним, что 34-летний форвард перешёл в «Локо» в начале февраля, подписав трудовой договор сроком до конца сезона.

«Дзюба полезно играет, он стягивает на себя внимание защитников в штрафной площадке. Мотивация у него была повышенная на «Спартак» в Кубке. В первой игре у него были два момента. Однозначно пользу команде принесёт и свои 5-6 голов забьёт точно», - цитирует Генича «РБ Спорт».

Дзюба уже сыграл два официальных матча за новый клуб в Кубке России против «Спартака», однако голами в них не отличился.